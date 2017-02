Of het er wat mee te maken heeft of niet, het moet alleszins geen leuk besef geweest zijn voor de Russische president Poetin dat hij voor het eerst in zes jaar tijd niet de meest besproken persoon in de Russische media was. In januari ging Trump met die eer lopen. Zijn naam werd maar liefst 202.000 keer genoemd. Poetin moest het stellen met amper 147.000 vermeldingen.

De Trumpomanie liep zo de spuigaten uit, dat een van de meest patriottische pro-Kremlin bewegingen NOD (Nationale Bevrijdingsbeweging) vorige week voor de deur van een nationaal persagentschap stond te betogen. Ze wilden minder Trump op tv. En dat kregen ze.

Want bij het Kremlin dringt het besef stilaan door dat het de hooggespannen verwachtingen van Trump misschien moet temperen. Vorige week was dan ook een bewogen week voor de Amerikaans-Russische relaties. Het Witte Huis heeft de collega’s in Moskou meermaals diep teleurgesteld.