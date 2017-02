In Zuid-Soedan wordt al maanden, nee: járen gewaarschuwd. Al enkele keren is een "hongersnood" nipt vermeden. Maar nu is het dan toch gebeurd in een deel van Zuid-Soedan. De mensen die daar wonen zijn in 'Schaal 5: hongersnood'.

Het betekent dat er elke dag méér dan 2 per 10.000 mensen sterven, meer dan dubbel zoveel als normaal. Het betekent dat méér dan 1 op de 3 kinderen in de ‘SAM’-fase zijn: hun lichaam stort in. Het betekent dat méér dan 20% van de gezinnen geen of amper eten vindt. Zij vragen zich niet af wat ze morgen zullen eten, maar óf ze morgen zullen eten.

De Verenigde Naties waarschuwen nóg eens: als er niet dringend meer hulp komt, dan dreigt voor nog eens 1 miljoen mensen in Zuid-Soedan de hongersnood. Zij zitten nu nog nét in Schaal 4.

En voor de volledigheid: ook in Nigeria, Jemen en Somalië wordt al even gewaarschuwd voor een hongersnood.