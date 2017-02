Soms (toen de cameraploeg en ik op het marktplein van Nottingham praatten met een kersverse working class-bruid, of die keer toen een jonge vrouw in Newcastle me zei dat ze niets van de Europese Unie afwist, dat de discussie haar ook niet interesseerde maar dat ze toch ‘uit’ zou stemmen) werd ik me ervan bewust dat een uit-stem een reële mogelijkheid was.

En ik vroeg me af of mijn vele buitenlandse collega’s in Londen, die zo overtuigd waren van een pro-Europees resultaat, wel de moeite hadden genomen om naar Noord-Engeland te reizen, naar Zuid-Wales of naar de getto’s in de Midlands.

Ik geef toe dat ikzelf vaak twijfelde, dat ik dacht dat Londen en Schotland de anti-Europastem zouden compenseren. Ten onrechte. Ook ik had beter moeten weten. Mijn twijfel was ongegrond.