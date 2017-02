Ik voel ook de enorme druk in mijn werk als correspondent. Elke dag veel vragen, van alle media, de klok rond. Trump beheerst alles, tenzij er een bijklussende Kamervoorzitter in eigen land even de aandacht overneemt. Het presidentschap van Trump lijkt niet meer op een politiek bedrijf, maar op melodrama.

Er verschijnen verhalen over de president die eenzaam (tijdens de week zit Melania in New York) door de gangen van het Witte Hus dwaalt, verhalen over Trump die het medicijn Finasteride neemt om z’n haar Trumpiaans te laten groeien, ook al zou Finasteride ook nare psychologische bijwerkingen hebben.

Er zijn zorgen over Trump.

Zijn presidentschap voelt bij momenten gênant aan. Een president die een lijst verspreid van terreuraanslagen die volgens hem amper nieuwsaandacht kregen: Brussel, Orlando, Nice, Parijs. Hallo? Een president die het niet nodig vindt een briefing bij te wonen in de crisiskamer van het Witte Huis wanneer de missie van een speciaal commando in Jemen fout loopt? Het is een beetje chaos aan Pennsylvania Avenue, 1600.

The New Yorker vraagt zich van de week zelfs af hoe lang Trump het nog uithoudt. Hoe lang hij zichzelf nog in de hand kan houden. Dit gaat tenslotte om de man die de macht heeft om de wereld te vernietigen. Hij leeft een leven van briefings, van memoranda en dat is ver voorbij de aandachtsboog van deze bijna 71-jarige president, zeggen ingewijden.

Hij heeft zichzelf door de vele crisissen niet meer in de hand. Hij tweet er op los, en eerlijk gezegd, soms is het echt presidentsonwaardig. Zo blijft hij bijvoorbeeld de Democratische senator Elizabeth Warren systematisch Pocohontas noemen, ook in het bijzijn van haar collega’s (die zich vervolgens hullen in een stilzwijgend beschaamd naar de grond kijken).

De president is eenzaam, hij mist zijn kiezers.

Hij mist het gejuich van de fans als hij ‘let’s build that wall’ roept. Daarom gaat hij ook weer op een soort campagnetour, zelfs als president. Eerst halte: een loods in Melbourne, in Florida. De rode petjes met ‘Let’s make America great again’ zullen weer massaal aanwezig zijn. Moeten we hier nu blij of verdrietig van worden?