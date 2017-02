Maar mag er ook enige nuance worden aangebracht? Hoe erfelijk belast de socialisten ook zijn, het is niet alsof ze de enigen zijn die meedraaien in de schnabbelmolen. Dat leert een simpele blik op de mandatenlijst die elk jaar bij het Rekenhof wordt neergelegd.

Over Siegfried Bracke hóéven we het niet eens te hebben (al had ook hij kunnen weten in welke storm hij kon belanden).

Het zou indecent zijn om Tom Balthazar als een “slachtoffer” van het systeem te omschrijven. Het is wél zo dat het systeem waarin hij gedijde niet deugt. De ene partij is niet beter – of slechter – dan de andere, dat blijkt weer.