Mattis komt naar de NAVO op een moment dat de chaos in het Witte Huis een nooit geziene omvang heeft aangenomen. Veiligheidsadviseur Mike Flynn, die in zijn functie een cruciale rol speelde bij het bepalen van het buitenlands beleid, is moeten opstappen omdat hij gelogen had over de inhoud van zijn gesprekken met de Russische ambassadeur in Washington.

Nu blijkt dat er zelfs tijdens de campagne contacten waren tussen hooggeplaatste medewerkers van Trump en Rusland. Ook zou deze zaak wel eens de positie van Trump zelf kunnen aantasten, want hij was blijkbaar al twee weken op de hoogte van het onderzoek door de Amerikaanse justitie naar het gedrag van Flynn, maar hij had daar niets over gezegd aan zijn vicepresident, die in interviews Flynn nog had verdedigd.