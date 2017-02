Veel Britten denken wellicht: so what, we vertrekken, waarom zouden we nog moeten betalen voor de club die we verlaten?

De woordvoerder van de Europese Commissie had hier een antwoord op gevonden: hij maakte een vergelijking die het voor de gewone burger, zeker in Groot-Brittannië, verduidelijkt. Stel dat je met 28 vrienden op café gaat en allemaal een pint bestelt. Dan is het toch maar fair dat iedereen zijn deel betaalt wanneer de rekening komt?

Een ander deel van de rekening die het Verenigd Koninkrijk gepresenteerd zal krijgen heeft te maken met de pensioenen van Europese ambtenaren. De Europese Unie heeft geen pensioenfonds, de pensioenen worden betaald uit de algemene pot. Bij de Europese Commissie gaat men ervan uit dat de Britse regering hiervoor zal moeten blijven bijdragen, tot de laatste ambtenaar die voor de brexit in dienst is genomen overleden is.