De vraag blijft of dit soort maatregelen de kiezer intussen kan overtuigen van de herboren geloofwaardigheid van politici. Want als kiezer word je om de oren geslagen met politieke schandalen in binnen en buitenland. En de rode draad is altijd geld.

Franrijk

Het Franse satirische blad Le Canard Enchaîné onthulde vorige week dat Penelope Fillon tussen 1988 en 2013 ruim 900.000 euro zou verdiend hebben als parlementair medewerkster van haar man. Op zich geen probleem, ware het niet dat Penelope Fillon nooit die job effectief zou hebben uitgevoerd.

Duitsland

Der Spiegel legt een affaire bloot die draait rond voormalig Europarlementsvoorzitter Martin Schulz’ medewerker Markus Engels. Engels werkte officieel in Brussel, maar was vanaf 2012 de facto grotendeels actief in Berlijn.

Dat leverde hem een maandelijkse buitenlandvergoeding op van 840 euro, terwijl hij via die constructie zijn aanwezigheid in Berlijn ook als dienstreis kon inbrengen – in 2012 goed voor 16.621 euro.