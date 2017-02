Dat neemt niet weg dat na de stap van de Brusselse regering opnieuw en deze keer heel hard een alarmbel is afgegaan. De flamboyante topman van lage prijzenmaatschappij Ryanair Michael O'Leary zette op de hem eigen wijze het alarm radicaal in gang. Boetes in Brussel? Dan vertrekken we weer van de luchthaven, luidde kort door de bocht zijn parool. Althans: dan vlieg ik niet naar nieuwe bestemmingen vanaf Zaventem, maar vanuit Charleroi, stelde O'Leary.

De altijd graag regels aan zijn laars lappende O'Leary zegt per vlucht een boete van 6.000 euro te riskeren, als hij al vóór zeven uur in de morgen zou vliegen. “Dat is meer dan ik aan winst zou maken per vlucht”, aldus O'Leary. Meteen sprongen andere maatschappijen en de hele luchtvaartwereld in en rond Zaventem op de kar. Volgens ondernemersorganisatie VBO brengt het Brusselse besluit en bij uitbreiding de besluiteloosheid rond de nachtvluchten op termijn 60.000 banen in gevaar.

De werkgevers vinden de vakbonden aan hun zijde als het gaat om het economisch belang van de luchthaven. Dreigen met economische verliezen en het risico op het schrappen van banen, vaak voor laaggeschoolden die ergens anders niet snel aan de bak zullen komen, leidt ook meteen weer tot druk op de nationale politiek.

Brussel Nationaal danst politiek gezien al jaren op een erg dun koord. De luchthaven is van nationaal belang, maar overgeleverd aan de grillen en regels van regionale regeringen, die elkaar niet kunnen vinden. In Vlaanderen mag de nacht namelijk wel al om 6 uur ophouden. En Vlaanderen wil ook liever weer niet alle vluchten over het eigen grondgebied laten gaan.