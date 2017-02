Want dat is een ander bijzonder kenmerk van de onderzoeksjournalistiek: het kan zich gewoon geen slordigheden of blunders veroorloven.

Een onderzoeksjournalist weet verdomd goed dat hij heel wat ellende over zich heen krijgt als hij met loze beschuldigingen of half afgewerkte verhalen komt. Hij moet daardoor veel voorzichtiger en nauwgezetter tewerk gaan dan in het snelle dagjeswerk. Noodgedwongen. Omdat er veel meer op het spel staat. Omdat hij er veel persoonlijker bij betrokken is, ook.

Onderzoeksjournalistiek moet gewoon veel dieper graven, achtergronden, context en omstandigheden onderzoeken, alle aspecten van een verhaal blootleggen, pro’s en con’s afwegen: een onderzoeksjournalist wordt in de loop van zijn onderzoek expert in zijn materie.

Een journalist die een dossier grondig heeft onderzocht, komt veel meer beslagen op het ijs. Hij zal zich door gezagsfiguren in zijn dossier veel minder makkelijk om de tuin laten leiden. Die komen gewoon niet meer weg met verdraaiingen, overdrijvingen of regelrechte leugens. Zoals helaas in de snelle journalistiek veel te vaak wél het geval is.