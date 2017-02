Ik ontmoette Alberto Vitale door een boekvoorstelling van de Vlaming Peter Vanham (‘Before I was CEO’). Ik maakte kennis met Alberto, die meteen to the point kwam, zonder omwegen. Vitale keek me zorgelijk aan. Hij sprak me over de grootste uitdaging van deze tijd: al die Amerikanen die willen werken, en geen werk hebben, toch aan een baan helpen. Hoe moet dat?

Miljoenen vinden geen baan, omdat ze niet bijgeschoold zijn, in deze tijd van robotisering en automatisering. "In de jaren 50 en 60 en 70 verliepen veranderingen in een tijdspanne van 20 jaar. Vandaag verandert het bedrijfsleven aan een razend tempo, bijna elke drie maanden. Wie niet geschoold is, valt uit de boot. Het zijn die mensen die voor Donald Trump hebben gestemd, omdat ze de globalisering niet kunnen verwerken. Ongeschoold kunnen ze geen fatsoenlijk Amerikaans bestaan meer opbouwen. Hoe doe je dat: concurreren met microchips en robots?’, vraagt Alberto Vitale zich af. "