Het was een afspraak: halfweg de huidige periode zouden de sociaaldemocraten in het Europees Parlement de voorzittersstoel overlaten aan iemand van de EVP, de christendemocraten dus, wat betekent dat Martin Schulz op zoek moest naar een nieuwe baan. Het was niet echt van harte, Schulz wou wel graag blijven. Maar toen het steeds duidelijker werd dat dat niet kon, koos hij toch de weg naar de heimat.

De pijn kon snel verzacht worden, omdat in Berlijn plots een mooie job vacant was. Joachim Gauck, de huidige president, had intussen laten weten dat hij geen volgende ambtstermijn meer wou. Na lange onderhandelingen droegen de meerderheidspartijen SPD’er Frank-Walter Steinmeier voor als nieuwe president. Steinmeier was op zijn beurt tot voor kort minister van Buitenlandse Zaken en dus kwam die post vrij.