Want het zit zo: alles wat de koning zegt of doet moet politiek gedekt zijn door de regering. De koning is onschendbaar, zijn ministers zijn verantwoordelijk, zo staat het in de grondwet.

In de praktijk betekent dat: de koning schrijft zijn toespraak, maar die wordt nagelezen door regering, meestal is dat enkel de premier. Dat is de gewoonte, en dat is ook nu gebeurd. Premier Michel bevestigde dat klaar en duidelijk in de Kamer. Er was zelfs een persoonlijk gesprek geweest tussen de vorst en de premier. De koning had dus niet cavalier seul gespeeld, hij had politieke dekking van de regering gekregen voor zijn toespraak. Maar niet van de voltallige regering.