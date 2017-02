Tot ik een weekje later telefoon kreeg van een van zijn bazen, een vriendelijke mevrouw (altijd!), dit keer met roots uit Trinidad en Tobago. "So sorry, uw rekeningen worden geblokkeerd, uw papieren waren niet in orde. Wij kunnen niet nagaan of u wel bent wie u bent, en of u al dan niet slechte bedoelingen heeft. So sorry!"

"U heeft uw huurovereenkomst niet voorgelegd" (dat had ik wel!), maar er was ook hier geen doorkomen aan. "Het geld op uw rekening zal per cheque naar uw vaste adres worden gestuurd in de VS…" "Maar hoe kunt u in godsnaam die cheques naar mijn vaste adres sturen, als u mij net zegt dat ik geen rekening kan openen wegens gebrek aan bewijs van een vast adres?" "U heeft een punt, meneer, maar dat zijn de regels, wat is uw vaste adres? O ja, komt u over twee weken nog maar eens langs met uw huurovereenkomst, dan brengen we alles alsnog in orde."