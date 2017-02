Het teruggevonden interview met Penelope is misschien de spreekwoordelijke druppel. Eerder pakte het satirische weekblad “Le Canard Enchainé” al uit met andere details over Penelope-gate. De Welshe vrouw van Fillon, Penelope, zou voor twee jobs als medewerkster van haar man 831.440 euro brutto ontvangen hebben. Die jobs zou Penelope ergens tussen 1988 en 2013 uitgevoerd hebben, maar niemand kan voorlopig bewijzen of ze die opdrachten wel deed.

Als parlementair medewerkster van haar man had ze geen apart emailadres of een parlementaire badge. Er zijn ook geen speeches, voorbereidingen of andere “papieren sporen” die haar loon zouden kunnen verklaren. Komt daarbij dat Fillon ook zijn dochter Marie en zoon Charles een tijdlang betaalde als zijn medewerkers. Officieel was dat een vergoeding voor hun hulp als advocaat, alleen bleek dat ze tijdens die periode nog studeerden. Alles samen ontving het gezin-Fillon bijna 1 miljoen euro voor werk dat ze misschien niet deden. Als dat waar is: allerminst netjes en zeker geen goed uitgangspunt om later aan een bevolking financiële inspanningen te vragen.