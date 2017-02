Trump kijkt naar de wereld als een zero sum game: een winst voor de een is een verlies voor Amerika.

Maar de nieuwe bewoner in het Witte Huis ziet de wereld niet meer in termen van win-win. Trump kijkt naar de wereld als een zero sum game, een winst voor de een is een verlies voor Amerika. De Duitse ambassadeur in Washington kreeg van een van de adviseurs van Trump in een vertrouwelijk gesprek al snel het verwijt dat Duitsland een groot handelsoverschot heeft met Amerika. Daar moest snel iets aan worden gedaan, vond de adviseur.

Amerika heeft lang ingestaan voor de orde in de wereld, en kreeg daar heel veel kritiek voor, ook vanuit Europa. Het leek soms op mensen die met de handen in de zakken staan toe te kijken hoe iemand iets probeert te doen en voortdurend kritiek geven dat die het slecht aanpakt. Onder Trump trekt Washington zich niets meer aan van de orde in de wereld, alleen nog maar van zaken die Amerika zelf bedreigen. America first, weet u nog wel?