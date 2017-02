Op 25 maart willen de 27 EU-landen hun geloof in het Europese project herbevestigen, op de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome. Hierover zal in Malta open en vrij gediscussieerd worden, zonder de Britten erbij, op basis van een vrij vage “conceptnota”.

Daarin staat dat er op 25 maart in Rome een Verklaring moet worden goedgekeurd, met daarin een “ambitieuze visie”. Die zal moeten uitstippelen hoe Europa een sterke wereldspeler kan worden, met een meer eengemaakt buitenlands beleid, en meer geld voor defensie. De werking van de eurozone moet verder verdiept worden, het migratiebeleid versterkt worden, het sociaal beleid moet versterkt worden.

Het zijn allemaal kwesties waarover er binnen de Europese Unie veel meningsverschillen zijn. Politici als Geert Wilders en Marine Le Pen vinden dat Trump overschot van gelijk heeft en dat de EU op de schop moet.

Net nu pleit Donald Tusk voor een offensieve strategie. In zijn brief aan de regeringsleiders staat: “We must therefore take assertive and spectacular steps that would change the collective emotions and revive the aspiration to raise European integration to the next level.”