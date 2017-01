Fillon kreeg een tik in de peilingen en zit plotseling in het defensief. Op een grote campagnebijeenkomst in Parc de la Villette op de laatste zondag van januari speelde hij een emotionele kaart uit. “Val mij als kandidaat gerust aan, maar laat mijn vrouw erbuiten. Ik heb een dik vel en kan de druk aan,” met die boodschap wou hij zijn 15.000 supporters geruststellen over zijn ambities. Dat dik vel, “le cuir solide”, is voor de conservatieve Fillon hopelijk sterk genoeg om meer aanvallen te weerstaan. In elk geval vindt het parket zijn dossier interessant genoeg om hem en zijn vrouw de dag na zijn bewuste toespraak aan de tand te voelen. Voorlopig is het te vroeg om te weten hoe beschadigd de rechtse kandidaat uit deze fraude-beschuldigingen zal komen.