Ook in zijn eigen partij zorgt Trump met zijn verzet tegen handelsverdragen dus voor schokken. Het vreemde is dat Trumps tegenstand hem vreemde partners of bedgenoten bezorgt. Hillary Clintons tegenstander in de Democratische voorverkiezingsrace Bernie Sanders was al een even groot tegenstander van handelsverdragen, omdat deze (blanke) Amerikaanse arbeiders hun banen kosten.

Economisch isolationisme, het varen van een eigen, nationale handelskoers, brengt hoe dan ook onverwachte partijen bij elkaar. Vroeger was het vooral het verzet van radicaal links dat de aandacht kreeg, vooral door het soms gewelddadig verzet van anti-globalisten dat rond de eeuwwisseling begon. Later voegde ook radicaal rechts zich daarbij. Frans presidentskandidaat voor het Front National is evenals Trump zwaar gekant tegen internationale economische afspraken, om Franse banen te beschermen.