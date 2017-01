Het is een scène uit het boek “Brazillionaires” van voormalig Bloomberg-journalist Alex Cuadros. Cuadros beschrijft de handel en wandel van miljardairs in Brazilië, ‘the godfathers of modern Brazil’ en onderzoekt hun relatie met de politiek.

In 2012 was Eike Batista volgens het agentschap Bloomberg de achtste rijkste man ter wereld, goed voor 34 miljard dollar die hij had verzameld via activiteiten in mijn- en havenbouw en in de media. Voor Eike, zelfverklaarde selfmade man en steevast met roze das, telde evenwel alleen de àllerbeste zijn en hij verkondigde aan iedereen die het horen wilde dat hij Carlos Slim, Mexicaans zakenman en toen al jaren de rijkste man ter wereld, van de troon wilde stoten.

Hij plakte er zelfs een datum op: eerst was dat 2013, later verschoof hij de deadline naar 2015.