In een apart kantoortje bij de luchthaven van Maiduguri moeten we een uur lang omstandig uitleggen hoe groot ons ontzag voor de militaire operatie wel is. De immigratieambtenaar zoekt naarstig naar tegenstrijdigheden in ons verhaal, maar we hadden onze les goed geleerd.

De voorbije dagen zijn verschillende internationale media onverrichterzake terug naar Abuja gestuurd, nog voor ze iets van de stad hadden gezien.

Woensdag 11 januari. Telefoontje uit Brussel. De Stafchef van het Nigeriaanse leger heeft een officiële brief gestuurd naar de Belgische ambassadeur in Nigeria en naar Algemeen Hoofdredacteur Liesbeth Vrieleman. We worden vriendelijk bedankt voor onze interesse in de strijd van de Nigeriaanse strijdkrachten tegen de terreur, maar toelating zit er helaas niet in …

Feitelijk betekent dat dat we overal kunnen werken, behalve als er militairen zijn, en die zijn alomtegenwoordig.