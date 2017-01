Prins Laurent en in het gareel lopen, het is een moeilijke relatie. Toch hangt er nu veel vanaf: zijn dotatie van om en bij de 300.000 euro namelijk. Die dotatie krijgt hij intussen al 15 jaar, pas sinds 2013 betaalt hij er belastingen op. Van het bedrag komt 90.000 euro op de persoonlijke conto van prins Laurent. Dat is ongeveer zo'n 7.500 euro bruto per maand. 220.000 euro is bedoeld voor werkingskosten. Mocht Laurent die som zien minderen of zelfs helemaal zien verdwijnen, zal dat pijn doen.

Bij de Coburgers ligt geld gevoelig. Kijk maar naar koning Albert. Hij is niet tevreden met zijn "pensioen" van 923.000 euro. Voormalig premier Di Rupo onthulde dat vorige zomer. Aan Albert was méér beloofd - in de orde van het bedrag van de Nederlandse prinses Beatrix, om en bij de 1,4 miljoen - voor zijn verdiensten als koning. Maar dat vond niet iedereen in de regering kunnen. In 2013 schreven Le Soir en De Standaard zelfs dat de koning aan de regering had gevraagd om enkele kosten te dragen, zoals de verwarming van Kasteel Belvédère en de brandstof van het koninklijke jacht.

Ook Laurent is al eens creatief met cijfers. Zo raakte hij in 2015 in opspraak omdat hij privé-uitgaven als beroepskosten had ingediend. Het ging onder meer om kassabonnen van de supermarkt, de factuur van een skivakantie en de schoolrekening van zijn drie kinderen. Hij betaalde uiteindelijk 16.000 euro terug aan de Belgische staat.