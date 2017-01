Regeren en campagne voeren zijn duidelijk twee verschillende werelden. "Ik heb lessen getrokken uit mijn ervaring als premier", is de verdediging van Valls. Maar voor de ex-premier of een andere socialist lijkt er op drie maanden van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zelfs geen podiumplaats in te zitten.

Op het einde van het slecht gewaardeerde presidentschap van François Hollande hangen ze uitgeteld in de touwen en helpen ze mekaar niet om recht te krabbelen.

Onder de noemer ‘Belle Alliance populaire’ moest de voorverkiezing van de PS alle linkse krachten bundelen over de partijgrenzen heen, maar intussen is ze een pijnlijk verplicht nummer geworden. De linkse kandidaat die over een week verkozen raakt, lijkt al bij voorbaat kansloos eind april.