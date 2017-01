Ik reed enkele dagen geleden door de staat Pennsylvania, in de zwaar geteisterde mijnstreek rond het stadje Somerset. Daar hoorde ik de verhalen boven de dampende slappe koffie, de grote zorgen van de mensen, hun diepe zucht naar een beter en fatsoenlijker leven.

Ik luisterde naar hun trieste verhalen over de drugepidemie in de streek, de ellende in de door armoe getroffen regio’s. Judy Shaulis sprak me met tranen in de ogen over haar verslaafde zoon, en over de talloze families die een verslaafde zoon of dochter hebben. In Pennsylvania komen meer mensen om door een overdosis drugs dan door het verkeer.

Ik kon het zelf meemaken en zien: de mensen vinden er op zondagmiddag troost bij een stukje taart of een vettige burger in de lokale diner. In de staalstreek rond Pittsburgh zag ik de kaalslag die al bijna veertig jaar duurt.