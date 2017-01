Conversatie en discussie zijn inherent verbonden met journalistiek. Elke journalist wil dat over zijn of haar stuk gesproken wordt. En lezers discussiëren graag over die thema’s, of het nu op café is, aan de ontbijttafel, in de klas of tijdens de koffiepauze.

Conversatie en discussie zijn ook inherent verbonden met het internet. Het internet is een verbindend medium. Het is al lang geen archiefkast voor gedigitaliseerde content meer, maar een sociaal medium, waar mensen elkaar vinden, in discussie gaan, elkaar steunen, neerhalen, pesten of verliefd worden.

Daarom verwondert het mij wanneer Jago Kosolosky zich afvraagt “waarom redacties zich ooit een online taak hebben toegeëigend die offline meteen zou weggelachen worden”.