Op de allerlaatste pagina had de redactie van het boekje to do lijstjes geplaatst. Zodat vooruitziende ouders alvast aan de slag konden gaan. Liefst een half jaar op voorhand, maar voor de luieriken waren er ook checklists voor drie, twee of één maand voor the big day. En wat bleek? Ik heb mijn zaakje amper op orde.

Zo had ik vorige zomer al een zaal moeten vastleggen. Wel, that ship has definitely sailed. We zullen dus onze familieleden moeten stapelen in de living.

De animatie dan. Ik dacht gewoon aan de schommel in de tuin en bij warm weer de sproeier. Altijd dikke lol. Maar nee, tegenwoordig hoor je op z’n minst een springkasteel én een goochelaar te boeken. Je wil toch niet uit de toon vallen de maandag nadien aan de schoolpoort?