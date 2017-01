De stoelen stonden vanochtend al klaar in Lancaster House, een negentiende-eeuws neoclassicistisch gebouw in het hart van Londen, vlakbij St. James’s Palace, voor de langverwachte toespraak van de Britse eerste minister Theresa May over haar brexitplannen. Langverwacht, omdat meer dan een halfjaar na het brexitreferendum van 23 juni vorig jaar het Verenigd Koninkrijk en de EU nog altijd niet weten hoe de brexit eruit zal zien. Maar eigenlijk weten we het al, want veel is uitgelekt.

Eigenlijk was Theresa May initieel helemaal niet van plan om de toespraak te houden. Officieel heette het dat ze niet in haar kaarten wou laten kijken. Elke uitspraak die ze doet over de brexit, elk woord, wordt in Brussel minutieus tegen het licht gehouden, en dat verzwakt haar onderhandelingspositie, zei ze herhaaldelijk.