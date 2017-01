In 2014 kwamen de EVP en de S&D overeen dat Schulz in 2017 vervangen zou worden door een christendemocraat. Ze ondertekenden hierover een geheim akkoord. Een paar dagen later zou ook liberaal fractieleider Guy Verhofstadt dat akkoord ondertekenen.

Hoe dichter 2017 kwam, hoe sterker de geruchten aangroeiden dat Schulz liefst voorzitter zou blijven. De EVP wou echter niet terugkomen op het akkoord. Uiteindelijk koos Schulz ervoor om dan maar de Europese politiek te verlaten, en zich aan een carrière in de Duitse politiek te wagen.

In Duitsland is Schulz een bekend gezicht, en een van de boegbeelden van zijn partij SPD. In september zijn er verkiezingen in Duitsland. En binnenkort moet de huidige minister van Buitenlandse zaken, Walter Steinmeier, vervangen worden, omdat Steinmeier naar alle waarschijnlijkheid Duits president wordt. In de Duitse pers werd al gespeculeerd dat Schulz de nieuwe buitenlandminister gaat worden.