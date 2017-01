Met het plan wou VS-president Barack Obama een strategische ring inzake handel sluiten rond de Stille Oceaan. Het was voor de VS het tweede grote vrijhandelspact na NAFTA met Canada en Mexico.

De TPP zou een eenheidsmarkt worden met 800 miljoen inwoners en zou 40% van de wereldeconomie omvatten. Grote afwezige in het TPP is China en veel analisten beschouwden het vrijhandelspact dan ook als een zet van de VS om zijn invloed in de Stille Oceaan en het Verre Oosten te vergroten tegenover China.

Volgens Donald Trump is het pact echter slecht voor Amerika en zou het banen in de VS kosten. Trump is overigens ook al voorstander voor een heronderhandelen van de NAFTA en dat past in de protectionistische retoriek waarmee hij verrassend verkozen werd.