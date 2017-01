Er rijzen almaar meer vragen of het Belgische systeem wel zo goed is. Op zijn minst is het vrij star, zonder veel concurrentie: 9 concessiehouders onderhandelen met de federale regering. Die 9 hebben de toelatingen om de windmolenparken te bouwen, op basis van een first come, first served-principe: wie het eerst met een degelijk dossier kwam, kreeg de concessie én de daarbij horende subsidies. Vanaf 2011 gingen er stemmen op dat die subsidies veel te duur geworden waren. Maar de afspraken met de parken waren gemaakt, en er kon niet meer op teruggekomen worden. Bovendien waren het pioniersprojecten. Voor die risico’s moest worden betaald. De discussie over de duurte van het systeem bleef dus vrij vaag. Het systeem bleef ook wat het was, er werd vooral in de marge aan gemorreld.

Niet zo in Nederland: dat gooide zijn subsidiëringssysteem al in 2013 drastisch om: op de Nederlandse concessies zou moeten worden geboden. Diegene die de goedkoopste offerte indiende (en dus de minste subsidies vroeg) én een stevig dossier had zou de concessie krijgen. Dat gebeurde voor het eerst in 2016. Precies op hetzelfde moment dat de Belgische regering aan het onderhandelen was over haar te dure systeem vielen de eerste offertes in de bus van de Nederlandse regering. Op 12 mei 2016 werden de biedingen afgesloten en op 5 juli 2016 maakte de Nederlandse regering het beste bod bekend: de Deense energieleverancier Dong kwam met een voorstel dat ettelijke miljarden lager lag dan wat de Nederlandse regering had vooropgesteld. De hele wereld was met verstomming geslagen; dit was een enorme prijsbeker: het goedkoopste park ooit, dat alle andere laagterecords verpulverde. Omgerekend naar de Belgische parken betekende dit dat onze regering, geen 1,1 miljard had moeten weg onderhandelen, maar 3,2 miljard. Het Nederlandse park kost de Nederlandse stroomconsument omgerekend 2,1 miljard minder dan de aangepaste Belgische financiering die amper een maand eerder werd afgerond.

Het ware misschien beter geweest als de Belgische regering nog een kleine maand gewacht had op de resultaten van de Nederlandse biedingen. Dan had ze die wellicht kunnen gebruiken om een veel lagere subsidiëring uit de brand te slepen. Want het Nederlandse bod veroorzaakte een echte dijkbreuk. In december werden twee andere Nederlandse parken nog goedkoper vergund. Het Zweedse Vattenfall brak onlangs ook dat record met een nog goedkoper park dat het voor de Deense kust zal bouwen. De prijs van de offshoreparken is ineen aan het storten, net zoals dat ooit met de zonnepanelen is gebeurd.

Maar Rentel en Norther zijn daar net aan ontsnapt, maar de Belgische elektriciteitsverbruiker kan voorlopig niet profiteren van de goedkope prijzen in het buitenland: hij betaalt omgerekend ruim 2 miljard subsidies te veel, alleen al voor Rentel en Norther.