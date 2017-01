De voorzitter van Open VLD promoot voortaan haar partij, en de nakende campagne is een welgekomen aanleiding om die koerswending uit te voeren.

Toch zullen partijvoorzitters als Crombez en Rutten hun macht behouden. In de particratie die de Belgische democratie is, is de partijvoorzitter dé spin in het politieke web.

De voorzitter heeft vaak als enige in een partij het overzicht over alle politieke niveaus. Het zijn de partijvoorzitters die beslissen wie er in hun partij minister wordt (bij de vergadering over het verdelen van de portefeuilles in de regering-Michel waren alleen de partijvoorzitters aanwezig) of wie er al dan niet ontslag neemt (op het moment dat Jan Jambon overweegt om ontslag te nemen na de aanslagen van 22 maart, zit Bart De Wever mee aan de tafel in een vergadering met de politietop). Dat zal niet veranderen.