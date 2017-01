Daardoor namen andere spelers zoals de Arabische Golfstaten, Iran, Rusland, Turkije maar ook IS en Al Qaeda het initiatief over en verdwenen de prowesterse rebellen als sneeuw voor de zon. Dat de Assad-dictatuur na zes jaar oorlog sterker staat dan iemand ooit had kunnen denken, is een mislukking van formaat. De desintegratie van Syrië werkte -samen met mislukkingen in Libië en Irak- dan weer massale vluchtelingenstromen richting Europa in de hand.

Door zijn aanpak van Syrië (of het gebrek eraan), begrip voor het volksprotest en toenadering tot Iran vervreemdde Obama overigens de autocratische leiders in de Arabische wereld van zich en dat waren decennialang bondgenoten van Amerika. Het Amerika van Obama was voor hen geen betrouwbare bondgenoot meer. Diezelfde verwijdering was er met het Turkije van Tayyip Erdogan, nochtans een NAVO-lidstaat, die een nauwe relatie opbouwde met Rusland.

Obama wist zich -net als zijn voorgangers- ook geen raad met de impasse tussen Israël en de Palestijnen en een echt initiatief kwam er pas in de laatste weken en was toen was niet veel meer dan kritiek op de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Het akkoord dat de VS en de Verenigde Naties afsloten over het nucleaire programma van Iran is dan weer een groot succes voor Obama en was een pilaar van zijn buitenlands beleid. Op die manier is wellicht een oorlog met Iran vermeden, al blijven de relaties met Teheran erg verstoord. Het aanknopen van diplomatieke relaties met Cuba is dan weer eerder symbolisch.