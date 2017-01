Vraag aan een oude krokodil als Louis Tobback of de politiek verhard is, en de kans is groot dat hij dat nuanceert. Was het niet Tobback die toenmalig premier Wilfried Martens vergeleek met de dubieuze Romeinse keizer Caligula en de hele CVP als “kwal” brandmerkte? En toch is er een groot verschil: Tobback zat in de oppositie toen hij de zweep bovenhaalde, nu geselen de meerderheidspartijen elkaars rug.

Regeren is een langgerekte kiescampagne geworden, waarin hardheid de norm is. Dat doet het slechtste veronderstellen voor de periode tot aan de volgende grote verkiezingen, de federale in 2019 (en wellicht ook daarna).

Het is een veilige gok om te voorspellen dat de regering zichzelf in de staart zal blijven bijten en de partners elkaar wellustig vliegen afvangen.