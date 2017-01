De verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland zullen 2017 zeker invloed hebben in ons land

De verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland zullen 2017 zeker invloed hebben in ons land

Blijft Angela Merkel kanselier in Duitsland of zorgt de opmars van de extreemrechtse AfD voor een nieuw politiek tijdperk? Wie wint de verkiezingen in Frankrijk: de extreemrechtse Marinne Le Pen of conservatieve François Fillon? En wie houdt de extreemrechtse populist Wilders in Nederland van de overwinning? Het is een illusie om te denken dat die zullen plaatsvinden zonder invloed te hebben in ons land.

En dus wordt er campagne gevoerd terwijl er wordt bestuurd. En niet met de verwezenlijkingen van dat bestuur. Wel met de standpunten over asiel en migratie, over veiligheid, en met de ideeën over "fiscale rechtvaardigheid" of met het idee van het verlagen van de vennootschapsbelasting.

Regeren betekende vroeger vooruitkijken, tegenwoordig wordt dat vooruitkijken ingevuld als campagne voeren. En 2017 zal daar geen verandering in brengen.