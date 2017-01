In het verleden heeft hij confrontaties altijd vermeden. In een interview met het blad Hofjournaal stelt minister van Staat Mark Eyskens dat de koning er best voor te vinden was de zaak in der minne te regelen. "Maar dat bleek onmogelijk, omdat het een zwaar incident zou hebben veroorzaakt met koningin Paola", zegt Eyskens. De wil was er, maar de Italiaanse trots stond in de weg.

Albert heeft alvast niet het fysieke excuus om niet te komen opdagen. In het voorjaar vertoeft hij meestal met Paola in het zonnige Italië. De koningin maakte de voorbije week echter een ongelukkige val en zit met een wervelfractuur. De revalidatie zal maanden duren. De kans is klein dat het koppel zal reizen.