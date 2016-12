La grande disordine. De grote knoeiboel. Dat blokletterde het Italiaanse magazine L’Espresso deze zomer schreeuwerig op een van zijn voorpagina’s. Over de estate orribile ging dat stuk, de horrorzomer. Nu, een maand of vijf later, zou dezelfde titel evengoed het eindejaarsoverzicht kunnen aankondigen… of het jaar dat eraan komt.

We hebben het gevoeld hier in Europa: de coalitie mag dan wel aan de winnende hand zijn in de militaire oorlog tegen IS, de strijd is het voorbije jaar verveld en het geopolitieke schaakspel, voorheen in de marge, heeft zijn plaats in de schijnwerpers opgeëist.

Corruptie blijkt onuitroeibaar. De ene dictator volgt de andere op. En het sektarische partijtje armworstelen tussen het sjiitische Iran en het soennitische Saoedi-Arabië is verworden tot een houdgreep die de hele regio verlamt. Stuk voor stuk maken ze de oorlog tegen IS complexer dan ze al was.