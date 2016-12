Vooral tijdens de zomermaanden van 2016 lijkt er op een bepaald moment wel elke dag ergens in Europa een terreurdaad plaats te vinden. Vooral Frankrijk en Duitsland worden getroffen: in juni wordt een Frans politiekoppel vermoord in hun woning, juli kleurt rood in Nice en diezelfde maand wordt in een kerk in Normandië een priester de keel overgesneden.

Maar in Duitsland is er ook de aanval met een bijl op een trein in Würzburg, de schietpartij in een winkelcentrum in München en een zelfmoordaanslag aan de ingang van een muziekfestival in Ansbach.

De schietpartij in München blijkt achteraf niets met IS te maken te hebben: de dader was een 18-jarige in Duitsland geboren man met psychische problemen.