Het nieuws van 8 uur loopt. Ruth en ik krijgen berichten dat er misschien iets in Zaventem aan de hand is, we openen twitter, zien vage beelden van rook, verbrijzeld glas. Alsof toeval niet bestaat is Paul Van Tigchelt, de topman van het OCAD dat de dreiging monitort, onze gast na acht uur.

8u08 ik verwelkom onze luisteraars en de plaat start. Intussen is het duidelijk: er is iets groot aan de hand op de luchthaven. De beelden op twitter liegen niet, de inkomhal is een ravage. Mensen tweeten over ontploffingen.

De nieuwscollega’s hebben iemand aan de lijn die ter plaatse is. Van Tigchelt zit in onze zendwagen in hartje Brussel. “Heeft U weet van een aanslag op de luchthaven op dit moment”, vraag ik off air. “U bent er mee aan het lachen mag ik hopen,” is het antwoord. Ik hoor onrust in de stem, het OCAD zal zich informeren zegt ie.