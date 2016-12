Bij de vorige verkiezingen, in 2011, had de hele Westerse wereld, België incluis, ervoor gezorgd dat Joseph Kabila aan de macht zou blijven. Toch was het toen al duidelijk dat hij een slechte bestuurder was en er niet in slaagde om het leven voor de gewone Congolees ook maar een heel klein beetje te verbeteren.

Maar het Westen beschouwde hem als een factor van stabiliteit in het onrustige Centraal-Afrika. En dus mocht hij blijven, neen, moést hij blijven. Zelfs al stemde een ruime meerderheid van de Congolezen Joseph Kabila toen al weg.

Je zou als Congolees van minder gefrustreerd, verbitterd, zelfs woedend worden. Ook op de steeds weer beter-wetende blanken, de Belgen incluis.