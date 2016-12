De confrontatie kruipt ook in de hoofden, in de wijze waarop we over elkaar denken. We spreken weer net zoals tijdens de Koude Oorlog in stereotypen over elkaar, iedere nuance is per definitie verdacht. Je bent ofwel pro, ofwel contra.

We lijken te leven in twee verschillende werelden. De Russische media, voor het merendeel gecontroleerd door het Kremlin, doen hun uiterste best om die andere realiteit levendig te houden.

Alles wat slecht gaat in het Westen wordt sterk in de verf gezet. Ook hun Sovjetcollega’s tijdens de Koude Oorlog bezondigden zich geregeld aan deze vorm van ‘schadenfreude’, leedvermaak om de problemen van anderen. Een betoging in Brussel die uit de hand loopt: gegarandeerd uitgebreide verslaggeving op Russia Today.

Meer nog, het Westen wordt voortdurend met de vinger gewezen omdat het Rusland klein zou willen krijgen.