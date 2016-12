2016. Kalm blijven.

Tijd voor een terugblik.

Geen jaar als een ander.

Alles fout voorspeld.

Onvoorspelbaar. Onvoorstelbaar.

Het ondenkbare gebeurd.

Angstig jaar.

Bang voor de bom.

Kaki op straat. Niveau 4.

Hoe snel je daaraan went.

Hou het hoofd koel.

Heb vertrouwen.

Ok, maar:

Waar ben je nog veilig?

Neem jij nog de metro?

Durf je nog naar Brussel?

Wat een jaar !

Schrikkeljaar.

Het Kibbelkabinet.

En het verzetje van Magnette.

Een jaar van bang en boos.

Protestjaar.

Sluitingsjaar.

Betogingsjaar.

Stakingsjaar.

En maar wachten op de trein.

Recordjaar: de files nooit langer.

En de aarde nooit warmer.

Bazart-jaar. Liever snel naar de hel

Dan traag naar de hemel.

Het jaar van de babypanda.

En van jagen op pokemons.

Trump is Man of the Year.

Amerika kiest een populist.

Superkapitalist.

The Donald raast maar door.

Afscheidsjaar.

Van Bernie en Hillary,

Van de sympathieke Obama’s.

En RIP Fidel en Manuel.

Triomfjaar voor sterke mannen,

van Poetin tot Erdogan.

Opeisingsjaar.

IS slaat toe

In Brussel, Nice, Orlando, Istanboel.

Vergeldingsjaar.

Onze F16's naar Syrië en Irak.

Oog om oog, tand om tand.

Het jaar dat Aleppo een ruïne wordt.

Het jaar van Omran, vijf.

Van onder het puin gehaald,

Bebloed, verdwaasd in de ambulance gezet.

Hij leeft! Hij nog wel.

Jaar vol schokken.

Aardbevingsjaar. Italië beeft,

nonnen vliegen de kerk uit,

Het beeld van de Madonna ongerept.

Let's talk about Nigel.

Mister Brexit haalt zijn slag thuis.

En er staan er nog te glunderen:

Wilders, Le Pen, en tutti quanti.

Het ongenoegen groot,

boos op het establishment,

de kleine man op ramkoers.

Maar wie wint hier nu echt?

The year the music died.

Bowie, Toots, Prince en Cohen.

En Dylan krijgt zijn Nobelprijs.

Nieuw leven in de Bataclan.

How fragile we are, zingt Sting.

Jaar in scherven.

Jaar van verwarring.

Jaar vol veerkracht.

Keep calm and carry on,

die leuze uit WO2 halen we weer uit de kast.