"Lowie," sprak Theo Francken mij op zijn bekende familiaire wijze en ongedwongen toon aan, "er valt iets te vieren, vindt ge niet?" De staatssecretaris voor Uitwijzingen & Tweets was opvallend vrolijk, en mét reden. Het anders zo verguisde "Europa" had Francken immers in het gelijk gesteld, dacht hij toch.

Hij en niemand anders zou als een toornige & eigenzinnige god beslissen over het al dan niet uitreiken van humanitaire visums aan asielzoekers. 'Een feestje is inderdaad op zijn plaats,' beaamde ik, 'aan welke orde van grootte had u gedacht?'