In de dagen die volgden zagen wij onze patiënten zienderogen aansterken, al bleven wij van VDC op onze hoede voor veinzerij, comedie en herval. Niets menselijks is ons vreemd. Maar de vooruitgang was onmiskenbaar.

Aan het eind van de week waagden wij het zelfs om in groep de straat op te gaan en een glas te gaan drinken in café 't Centrum in Heide, tevens supporterslokaal van veldrijder Kevin Pauwels. De tooghangers die VDC had ingehuurd om onze patiënten - bij wijze van test - lastig te vallen over de communautaire stilstand, de Vlaamse onafhankelijkheid, de besparingen in de sociale zekerheid, de "vreemden" en het onverdoofd slachten, kwamen van een kale reis terug.

Alle aangesprokenen bleven zen, monter en onverstoorbaar.

'Bart De Wever lachte vriendelijk naar mij, kunt ge dat geloven?!' verklapte Lowieke Janssens - gepatenteerde zageman met een kwaaie dronk - mij een dag later geschokt, 'hij vroeg zelfs of ik iets van hem wilde drinken.'