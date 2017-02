Van Dievel Consulting staat evenwel aan uw kant. Helemaal aan uw kant! Om uw belangen te verdedigen, hebben wij een nieuwe service in het leven geroepen: de Optima Pecunia Politica ofte de communicatie over uw bankrekening(en).

Hé, zullen de wakkersten onder u opmerken: dat is toch wat het OCMW doet voor de zwakken, de minst bedeelden en de al dan niet door eigen schuld in grote miserie verzeild geraakten. Al dan niet door eigen schuld! Vreest niet, de vergelijking loopt mank, zo mank! Want wees gerust, u zult nog steeds aan uw eigen zuurverdiende centen kunnen. Zo zuurverdiend! Wat wij doen is namens u correcte en afgewogen inlichtingen verstrekken over uw inkomen en vooral uw uitgaven, dit inkomen in een ruimer kader en het juiste perspectief plaatsen, en duidelijk maken dat er in uw hoofde van een zogenoemde "graaicultuur" geen sprake is. Absoluut geen sprake!

Wij geven een concreet voorbeeld: u hebt een maandelijks netto inkomen van 7.500 euro uit uw politieke mandaat en uit enkele afgeleide en niet afgeleide nevenmandaten, waarvoor u zich het vuur uit de sloffen loopt. Werkelijk het vuur! Hoort u het opgehitste volk reeds huilen?! U vangt netto vijf keer meer dan de modale gepensioneerde! U bent vervreemd van het volk! U bent een parasiet, een bloedzuiger! Hebt u bovendien het ongeluk lid te zijn van de Socialistische Partij Anders, dan hoort u reeds uw voorzitter John Crombez schande over u afroepen?! U bent een geldwolf, een kaviaarsocialist, of erger nog, een Waalse socialist en potverteerder! Alreeds maakt u zich knarsetandend op om loonverlies te lijden, anders kunt u bij de volgende verkiezing fluiten naar een verkiesbare plaats op de lijst van uw partij, een lijst die overbevolkt zal zijn door idealistische armoedzaaiers, wier meerwaarde voor een betere samenleving nog onbewezen is. Zo onbewezen!