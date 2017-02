"Wilt ge de N-VA nog dienen, vriend Siegfried?" vroeg ik hem op de man af.

"Alles voor de partij", Lowie, "ik ben een trouwe soldaat, de trouwste die de N-VA ooit heeft gekend."

"Dan raad ik u aan om gelijk de maoïsten onder Mao aan strenge zelfkritiek te doen."

"Zeg mij hoe, Lowie, ik zal mij door het stof wentelen tot mijn kostuum naar de vaantjes is."

"Ge moet publiekelijk verklaren dat gij u in 2010, na een goddelijke ingeving, tot het Vlaams-nationalisme bekeerd hebt, maar dat ge uw socialistische genen nooit helemaal hebt kunnen verloochenen, hoe hard ge ook geprobeerd hebt om die rode impulsen te onderdrukken. Met andere woorden: dat de graaicultuur in u gebakken zit, dat het sterker is dan uzelf, en dat ge dus een afschrikwekkend voorbeeld zijt voor al wie nog maar zou overwegen om voor de SP.A te stemmen."

"Maar Lowie, dan ben ik politiek dood, dan kan ik nooit meer onder mijn mensen komen!"

"Dat is de prijs, vriend Siegfried, dat is de prijs."

Ik sloeg hem bemoedigend op de schouders.

"Denk er nog eens over na, maar niet te lang. Een minuut of drie."

Wijl de Kamervoorzitter, ondersteund door Dinska en Brab, naar zijn wachtende dienstvoertuig wankelde, belde ik Bart De Wever.

"Het is volbracht, heer De Wever," sprak ik kort, "u bent van target verlost."

"Goed werk Van Dievel, stuurt ge uw factuur naar een van de cumuls van Koen Kennis, nu het nog kan?"