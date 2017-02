"Welkom, dames en heren!"

Met de immer wantrouwig ogende voorzitter op kop stapte de fine fleur van de N-VA de bibliotheek binnen: Bourgeois en Weyts, Jambon en Francken, Homans en Demir, Bracke en De Roover, plus nog een hoop mindere goden om de hoop te vergroten. De leider heeft graag een gevolg.

"Wat wij u gaan demonstreren," legde ik uit met behulp van een oudmodische aanwijsstok, "is het nieuwste van het nieuwste uit de wondere en ook wel duistere wereld van de computeralgoritmen. Zelfs Facebook heeft niet wat wij hier kunnen aanbieden."

Bart De Wever peuterde verveeld in zijn neus. Het had mij bijzonder veel moeite gekost om hem voor deze de demonstratie naar Kalmthout te krijgen. Het was zaak om zijn aandacht te krijgen en te houden. De rest zou wel volgen. Zoals de rest altijd volgt.

"Wij hebben deze machine Jean-Marie gedoopt," vulde de strak in het pak gestoken Brabançonne eraan toe, "naar ons aller vriend Jean-Marie Dedecker, de geestelijke vader van het buikgevoel."

Brab pauzeerde even om de lachers een kans te geven, maar het bleef ijzig stil.

"Omdat zij als geen ander het buikgevoel van de Vlaming kan peilen", hernam Brab haastig. "En dan bedoelen wij niet het natte vingerwerk van de peilingen van VRT of VTM, maar een gegarandeerd 99 procent correcte inkijk in de ziel van de doorsnee Vlaming. Deze machine is quasi onfeilbaar."

Nu was de interesse van de N-VA-voorzitter wél gewekt, en automatisch ook die van zijn discipelen.

"Zwijg!" zei De Wever tegen niemand in het bijzonder, hoewel niemand ook maar een kik had gegeven.

"Dinska, aan jou de eer!" deed ik teken aan het derde lid van onze staf.