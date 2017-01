"Mijn vraag aan u is," hernam ik mijn redenering, "wilt u als een navolger van uw geliefde voorzitter Bart De Wever door het leven gaan, of wilt u uzelf zijn als de toekomstige onbetwiste leider van de Vlaams-nationalisten en wie weet van de Vlaamse natiestaat?"

Theo Francken wilde zichzelf zijn, uiteraard, een ander antwoord op mijn vraag was haast onmogelijk.

"Goed," zei ik, "dan gaan we vanaf nù" - en ik tikte met mijn pen op het tafelblad om de urgentie kracht bij te zetten - "uw horizonten verruimen. Vanaf nu hebt u over alles een mening, een uitgesproken mening, een controversiële mening uiteraard. Iedereen die er anders over denkt heeft totaal ongelijk, dat spreekt vanzelf, en wordt zonder verwijl afgebrand op Twitter, het godsgeschenk voor de wat minder begaafde politicus."

"God Lowie, een mening over alles, is dat niet wat te hoog gegrepen voor mij? Ik ben per slot van rekening maar een boerenjongen uit Lubbeek."

"Vanaf nu," vervolgde ik onverstoorbaar, "spuit u ook ongenuanceerde losse flodders over de zogezegde opwarming van het klimaat, over walsende en foxtrottende moslims en collaborateurs van IS, over de excessen van de vrije meningsuiting, over de volksvreemde linkse elite en de wereldvreemde justitie, en noem maar op. Wie met hagel schiet raakt altijd wel iets. Het moet zo worden dat de moderne media - waarmee ik dus niet de VRT en De Standaard bedoel - figuurlijk aan uw lippen hangen. U maakt het nieuws, en u alleen. Uiteraard mag u ook uw eigen domein niet verwaarlozen. Dus: de pot op met al die CD&V'ers die kritiek hebben op uw ruimhartige asielbeleid en uw humane uitwijzingen. Weg met diegenen die de politie zwart maken want ze brengen onze veiligheid in gevaar! En iedere keer dat u iemand kwetst of vernedert of smaadt of zwart maakt, steekt u goedgemutst de twee duimen in de hoogte."