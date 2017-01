'Zijn er liberalen in Kalmthout? vroeg ze plots, out of the blue.

'Amper,' moest ik toegeven, 'ze worden heel af en toe in groepjes van twee of drie waargenomen in de uithoeken van de Kalmthoutse Heide. Ze zijn erg schuw. De gemeente wordt kundig bestuurd door de tjeven, de N-VA zit in de oppositie haar kas op te vreten.'

'Goed,' sprak Gwendolientje Rutten, 'dan gaan we uw idee eerst hier uittesten.'

Ik zag paniek oplichten in de ogen van Dinska Bronska en Brabançonne. Daar ging onze megadeal! Daar viel reeds de ontslagbrief in de bus! Daar werd reeds de bedrijfswagen weg getakeld. Daar wachtte reeds verpaupering, merode, moeskopperij en bedelarij.

Maar om mijn mond speelde een flauwe glimlach. Ik had aan alles gedacht, daarom was ik ook de CEO van VDC.

'Dat is een prima idee,' sprak ik, 'kom, we gaan de straat op.'

De eerste mens die we op straat tegen het lijf liepen was een oude heer met een hondje.

'Ik kom naar u luisteren,' vatte Gwendolientje Rutten meer dan zenuwachtig aan, 'waar ligt u wakker van?'

'U komt als geroepen!' kreet het meneertje, 'eindelijk een politieker die naar mij wil luisteren! Ik vind u geweldig sympathiek!'

Ook de zwarte medemens, de jonge moeder, de moslima met hoofddoek, de herder, de zonderling, het doorsnee echtpaar, de skater, de zelfstandige, de langdurig werkloze en de postbode die wij vervolgens in de Kalmthoutse straten tegen het lijf liepen, waren vol lof over het initiatief van de liberale voorvrouw en stortten hun hart uit. Rutten blonk en glom van contentement. Het contract was binnen!

Brabançonne was de eerste die het doorhad. Die de stamgasten herkende van het parochiale café Centrum in Heide, die in ruil voor enige gratis consumpties en een gastrolletje in "Thuis" maar al te graag hun beste acteursbeentje voor wilden zetten.