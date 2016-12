Toen John Crombez belde met zijn eindejaarsvraagjes, stond de SP.A-voorzitter verstomd over de snelheid waarmee wij hem van dienst konden zijn. Voor 2016: het overlijden van Prince, de zege van Trump en de Brexit. Voor 2017: meer solidariteit en vooral geen vervroegde verkiezingen. Beste boek: "Landlopersblues" van Louis van Dievel.

'Tiens,' zei Crombez, 'van dat boek had ik nog niet gehoord, maar als gij het zegt ...'

Ook Peter Mertens hadden wij snel bediend. Voor 2016: het overlijden van George Michael, de opkomst van het populisme, de burgeroorlog in Syrië. Voor 2017: meer solidariteit en liefst vervroegde verkiezingen. Beste boek: "Landlopersblues" van Louis van Dievel.

'Ik wil niet lastig doen,' sprak Peter Mertens aarzelend, 'maar is dat een echt boek of hebt ge dat verzonnen?'

Ook Daniël Termont, Wouter Van Besien, Meryame Kitir, Joke Schauvliege, Hilde Crevits, Meyrem Almaci, Alexander De Croo, Pieter De Crem, Sven Gatz, Geert Bourgeois, Laurette Onkelinx, Louis en Charel Michel, Lorin Parys, Zuhal Demir, Maya Detiège, Koen Geens, Willy Borsus en Theo Francken toonden zich in de Humo enthousiaste lezers van "Landlopersblues" van Louis van Dievel. Francken had boudweg geponeerd dat de rest van het literaire aanbod verbleekte naast zijn lievelingsroman. Pieter De Crem had de auteur vergeleken met Walschap en Dostojevski. Sven Gatz had eraan toegevoegd: "rara wie de volgende Vlaamse Cultuurprijs krijgt ...?" Kortom: de meesterlijke roman in kwestie werd uiteindelijk niet minder dan 95 keer vermeld in de eindejaarsvraagjes.

'Ge overdrijft, patron,' zei Dinska.

'Ge gaat er miserie mee krijgen,' waarschuwde Brab.

'Vrienden,' sprak ik als een wijze en geduldige huisvader, 'ik weet ook wel dat Theo Francken nooit een roman leest en dat Willy Borsus geen gebenedijd woord Nederlands kan lezen. Maar is dat daarom gelogen? Francken wenst in het echt toch ook niet dat ieder Belgisch gezin in 2017 een Syrische vluchteling zou opnemen? En sinds wanneer wil Pieter De Crem de Krim heroveren op de Russen? En denkt ge dat Charel Michel echt zou willen dat Bart De Wever in zijn plaats premier wordt? Het zijn nochtans hun hartenwensen in de Humo!'