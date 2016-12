"Ik kom niet als er een katholieke kerststal staat, als ge dat maar weet!" had Gwendolientje Rutten van Open VLD gedreigd, "ook VDC moet neutraal zijn". "Ik kom alleen als er een schone Vlaamse kerststal staat!" had Bart De Wever van de N-VA als voorwaarde gesteld, "en dan nog tegen mijn goesting." "Waarom kunnen we niet lief zijn voor elkaar!" had Wouter Beke van CD&V verzucht, tegelijk de aanwezigheid van Theo Francken op het feest wrakend. En zo had iedereen van de genodigden wel wat om over te mopperen. Om maar te zeggen dat het jaarlijkse Kerstdiner ten huize van Van Dievel Consulting niet onder een goed gesternte geboren was, als u mij deze kleine verwijzing naar het kerstverhaal wil vergeven.